Депутаты ЗакСа будут отдыхать до 13 сентября

Городской парламент накануне провел последнее заседания весенней сессии. С четверга у парламентариев начались летние каникулы.

В среду, 28 июня, в Законодательном собрании прошло последнее заседание весенней сессии. С четверга, 29 июня, все депутаты отправились в летние отпуска. Перерыв в работе городского парламента продлится до 13 сентября.

В 2016-2017 году парламентарии провели 40 заседаний. На них они приняли 116 законов, 181 постановление и 171 решение. Глава комитета по законодательству оказался самым результативным депутатом по итогам сессии. А вот юный парламентарий Виктор Сысоев ни одного законопроекта пока не написал.

Накануне депутаты подняли несколько вопросов. Например, ЗакС все-таки рассмотрел, но отклонил документы о референдуме по статусу Исаакия. Как сообщал Piter.tv, вопрос о референдуме попал на обсуждение только с четвертого раза. Также парламентарии рассмотрели законопроект об ограничении мест для прогулок несовершеннолетних. В Петербурге детям запретят посещать стриптиз, кальянные и на кладбища по ночам.