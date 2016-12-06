Фото: в бельгийском Льеже открыли памятник Петру I

Российский император и основатель Санкт-Петербурга Петр I удостоился памятника на улицах бельгийского города Льежа.

Сегодня, 21 июня, в бельгийском городе Льеже состоялась торжественная церемония открытия памятника Петру I. Ростовая композиция из бронзы и камня расположилась в центре города с 200-тысячным населением. Установка монумента приурочена к 300-летию посещения Бельгии российским императором. Тогда, в 1717 году царь посетил Льеж и Брюссель в ходе своего европейского турне.

В торжественной церемонии рядом со статуей Петра I приняли участие губернатор Льежа Эрве Жамар, Архиеписком Брюссельский и Бельгийский Симон, а также представители российского посольства. Отметим, что именно МИД РФ и культурная организация Fondation Pierre le Grand выступили с инициативой по установке памятника.

Местные жители уже фотографируются на фоне российского императора. Большинство постов, посвященных памятнику, написаны в позитивном ключе.

Фото: assiakara, Instagram