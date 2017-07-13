Дженнифер Лопес полностью обнажилась ради эффектных кадров

В минувший вторник, 11 июля, на одном из Youtube-каналов появился новый клип популярной американской певицы Дженнифер Лопес. На этот раз девушка удивила фанатов не только зажигательной испаноязычной композицией, но и откровенными нарядами.
Судя по всему, героиня Лопес знакомится с известным фотографом, который предлагает девушке работу, а затем и вовсе влюбляется в нее. На видео показан весь съемочный процесс: позирование в пикантных нарядах и даже в обнаженном виде.
Впрочем, поклонников ролик в стиле семидесятых отнюдь не огорчил. Новый клип Лопес за два дня посмотрели почти 5, 5 миллионов человек.
Ранее Piter.TV сообщал, что Бузовой запретили въезд в Ялту .
Видео: Youtube, JenniferLopezVEVO