Дженнифер Лопес полностью обнажилась ради эффектных кадров

В сети появился новый клип популярной американской певицы. На этот раз Джей Ло удивила фанатов не только зажигательным треком, но и откровенными нарядами. За несколько дней видео оценили почти 5,5 миллионов человек.

В минувший вторник, 11 июля, на одном из Youtube-каналов появился новый клип популярной американской певицы Дженнифер Лопес. На этот раз девушка удивила фанатов не только зажигательной испаноязычной композицией, но и откровенными нарядами.

Судя по всему, героиня Лопес знакомится с известным фотографом, который предлагает девушке работу, а затем и вовсе влюбляется в нее. На видео показан весь съемочный процесс: позирование в пикантных нарядах и даже в обнаженном виде.

Впрочем, поклонников ролик в стиле семидесятых отнюдь не огорчил. Новый клип Лопес за два дня посмотрели почти 5, 5 миллионов человек.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бузовой запретили въезд в Ялту .



Видео: Youtube, JenniferLopezVEVO