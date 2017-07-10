Бузовой запретили ездить в Ялту

На днях Ольга Бузова незаконно пересекала границу с Украиной для выступлений в Крыму. Видимо, после данных событий, "Интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан" посчитало, что российская телеведущая представляет угрозу и намеренно нарушает государственную границу.
Напомним, что сайт представляет собой открытую базу данных людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы ресурса без каких-либо разбирательств называют сепаратистами или "агентами Кремля".
Кроме Бузовой, в списке значатся еще несколько звезд российского шоу-бизнеса. Обладатели такого "резюме" на данном сайте получают запрет на посещение Украины на несколько лет.
Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова призналась, будто она ведьма.
Юлия Фаттяхова
Видео: инстаграм Ольга Бузова