Десятки людей выстроились в живую цепь для спасения утопающих во Флориде

В сети появилось видео чудесного спасения детей

Отдых на побережье едва не закончился трагедией для одной из семей во Флориде.

Мать четверых детей заметила, что ее двоих детей уносит в океан сильным течением. Женщина бросилась спасать своих сыновей, но она тоже начала тонуть. Услышав крики о помощи, отдыхающие выстроились в живую цепь и спасли тонущую семью.

Совершенно незнакомые люди, около 80 человек, с риском для собственной жизни бросились на помощь. Стало известно, что во время происшествия мать детей перенесла инфаркт. Женщина от всей души поблагодарила всех неравнодушных, которые помогли избежать трагедии.

Видео: YouTube/Inside Edition