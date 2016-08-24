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Число жертв взрыва у посольства Германии в Кабуле достигло 80‍

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В Сети появилось видео страшного взрыва в Кабуле

В Сети появилось видео чудовищной силы взрыва, который произошел в среду, 31 мая, в дипломатическом районе Кабула. По предварительным данным, могла взорваться машина, начиненная взрывчаткой. Припаркован автомобиль был у посольства Германии. 

 "Была подорвана автомашина с взрывчаткой у посольства Германии, но рядом размещены также несколько других важных объектов и офисов. Трудно сказать, что явилось конкретной целью взрыва", - сообщил журналистам представитель полиции Башир Муджахид.

Точных данных о количестве погибших и пострадавших нет, однако можно уверенно говорить о том, что теракт был страшной силы. По некоторым данным, погибло не менее 80 человек, пострадали не менее 600. Такие цифры называет западная пресса со ссылкой на источники в правительстве Афганистана. 

По сведениям местных СМИ, число погибших в результате теракта превысило 60 человек, пострадали более 650. 

видео: youtube

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Категории: Лента новостей Мировые новости Терроризм

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