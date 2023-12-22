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В Афганистане начали расследование кражи крупной суммы из разбившегося самолета

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В Афганистане начали расследование кражи крупной денежной суммы из разбившегося в провинции Бадахшан российского самолета Фалькон. В общей сложности из борта пропали 1,2 миллиона долларов. Ответственных за этот инцидент лиц разыскать поручил местный губернатор. Следственную комиссию возглавляет начальник разведки правящей партии Астраны.

Напомним, что в авиакрушении погибли россияне Анатолий и Анна Евсюковы. Ранее женщина заболела, пациентку было решено перевезти из Таиланда в Москву. Специально для этой задачи пассажирами был арендован самолет. В авиакатастрофе уцелели два летчика и медицинский персонал. Сейчас они госпитализированы в больницу Кабула.

Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76.

Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ

Теги: афганистан, кража
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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