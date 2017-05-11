Жуткое видео из Казахстана: автобус с пассажирами протаранил джип, а потом столб

Трассу в Алма-Ате не поделили два транспортных средства. В результате крупной аварии пострадали 17 человек.

Сегодня, 11 мая, в Казахстане столкнулись автобус и внедорожник. Инцидент произошел утром на Проспект Раимбека. После аварии очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия ДТП удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, в одном направлении по трассе двигался автобус №63 с пассажирами, в другом – "Гелендваген ". В какой-то момент водитель внедорожника решил развернуться, однако он не убедился в безопасности маневра. В результате, габаритный автобус протаранил джип, а затем врезался в столб.

На кадрах можно заметить, что от удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Переднюю часть маршрутки буквально смяло.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что водителя автобуса госпитализировали в больницу. Также медицинская помощь потребовалась водителю внедорожника и 13 пассажирам. По некоторым данным, всего в аварии пострадали 17 человек.

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Видео: youtube, Arnapress СМИ