Смертельное видео из Воронежа: легковушка протаранила столб

На Острогожском кольце иномарка на большой скорости врезалась в световую опору, после чего ее разорвало на части и отбросило на патрульную машину. В результате серьезной аварии погиб человек.

Сегодня ночью, 10 мая, в Воронеже легковушка протаранила столб. Инцидент произошел около трех часов на Острогожском кольце. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Предположительно, водитель "Опеля" не справился с управлением и на большой скорости врезался в фонарный столб. От удара легковушку буквально разорвало пополам. На кадрах можно заметить, как одну из частей искореженного автомобиля отбросило на припаркованную патрульную машину. Известно, что серьезная авария произошла на глазах у сотрудников ДПС.

В результате крупного ДТП погиб водитель легковушки. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в салоне "Опеля" находились двое пассажиров: 18-летний юноша и 21-летний молодой человек. Их с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Новосибирска: легковушка протаранила фуру.



Видео: Youtube, Блокнот