Жесткое видео из Новосибирска: легковушка протаранила фуру

"Чуйский тракт" не поделили два транспортных средства: при столкновении "КамАЗ" перевернулся и угодил в кювет. В результате крупной аварии пострадали люди.

Сегодня утром, 10 мая, в Новосибирской области дорогу не поделили отечественная легковушка и большегруз. Инцидент произошел на 93-м километре трассы М52. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия жесткой аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, автоледи, которая находилась за рулем "Лады Приоры", пошла на обгон. Однако женщина не справилась с управлением и на большой скорости протаранила "КамАЗ". На кадрах можно заметить, что от удара большегруз перевернулся и угодил в кювет.

Известно, что в крупном ДТП повреждения получил водитель фуры. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и в срочном порядке доставили в больницу. По предварительным данным, автоледи не пострадала.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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Видео: группа вконтакте "ДПС Контроль [ Н С О ]"