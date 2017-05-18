Жуткое видео из Подмосковья: дорогу не поделили 8 авто

В Химках произошла массовая авария, в результате которой пострадали несколько человек и восемь машин.

Минувшей ночью, 18 мая, в Подмосковье столкнулись восемь транспортных средств. Инцидент произошел в Химках на Ленинградском шоссе около дома №32 во втором часу ночи. На место массового скопления автомобилей незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, последствия крупной аварии удалось запечатлеть на видео.

На кадрах можно заметить, что от удара несколько машин получили серьезные повреждения.

Установлено, что в массовой аварии также пострадали несколько человек. Однако пока о состоянии здоровья потерпевших не сообщается.

В настоящее время правоохранители выясняют детали происшествия. Что стало причиной аварии, также пока неизвестно. Стражи порядка уже осмотрели место ДТП и пообщались с очевидцами.

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Видео: соцсети