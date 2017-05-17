Жесткое видео из Абхазии: трассу не поделили две легковушки

Водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и на большой скорости протаранил встречный автомобиль. В результате серьезной аварии виновник скончался от полученных травм.

В минувший вторник, 16 мая, в Абхазии дорогу не поделили две легковушки. Инцидент произошел около половины восьмого вечера недалеко от поселка Бзыпта. После жесткого столкновения очевидцы происшествия в срочном порядке обратили за помощью в спасательные службы. Также сам момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Предположительно, водитель "Фольксвагена" из-за плохих погодных условий на повороте не справился с управлением и вылетел на встречку, где на большой скорости протаранил автомобиль сотрудника российской пограничной службы. На кадрах можно заметить, что от удара оба автомобиля буквально смяло.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что виновник аварии получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался через несколько часов после ДТП в больнице. Сотрудник погранслужбы и его жена не пострадали.

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Видео: соцсети