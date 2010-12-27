Активисты провели импровизированный референдум о передаче Исаакия РПЦ

На Малой Садовой активисты провели акцию, которая визуализировала результаты опроса о поддержке петербуржцами передачи Исаакиевского собора церкви. Прохожие опускали бюллетени в импровизированные урны.

В центре Северной столицы прошла очередная акция, посвященная передаче Исаакиевского собора русской православной церкви. На этот раз активисты вышли не к самому храму, а на Малую Садовую. Там они выставили две самодельные урны с большой вывеской "Референдум" над ними. На одном ящике было написано "РПЦ", на другом – "Не РПЦ".

Акцию задумывали просто для демонстрации итогов опроса, который показал, что около 57% горожан против передачи собора РПЦ, а "за" выступили 11%. В одной из урн лежало 11 бюллетеней, а в другой 57. Прохожим раздавали листовки. Некоторые из них решили высказать свое мнение и тут же опускали бумаги в урну "Не РПЦ".

В субботу сторонники передачи собора провели свою акцию. Восемь тысяч верующих вышло на Крестный Ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ. Хотя некоторые источники сообщали. Что участников было не более пяти тысяч.

А в пятницу Шнуров посвятил стихотворение передаче Исаакиевского собора РПЦ. Его дважды удалили в Instagram, но оно осталось на просторах интернета.

Фото: ВКонтакте / Движение "Весна"