Шнуров посвятил стихотворение передаче Исаакиевского собора РПЦ

Эпатажный музыкант и шоумен Сергей Шнуров выложил в Instagram видео, где он читает стихотворение о передаче Исаакиевского собора церкви.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное шумихе вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Разумеется, новое творение шоумена скандальное.

Шнуров зачитал свое небольшое творение как всегда без излишеств, зато крайне эмоционально. В стихах музыкант иронично отмечает, что иностранцы посещают собор, а людям города негде молиться. Поэтому в его четверостишьях передача Исаакия РПЦ – это решение спасает музей от наплыва бездуховных иностранцев.

Два дня назад мы сообщали, что режиссер "Хардкора" снял кровавый клип для "Ленинграда". Клип получился очень агрессивным. Как отмечают многие зрители, хоть картинка и хороша, но с песней совершенно не перекликается.

Один из главных храмов-музеев Северной столицы Исаакиевский собор собираются передать церкви. Уже несколько недель за и против этого события высказываются разные известные люди. Также около музея проходят акции. Представители РПЦ провели там крестный ход. А гражданские активисты уже несколько раз собирались около собора. Митингующие покинули территорию Исаакия, пообещав вернуться с экскурсиями.

Фото и видео: Instagram / shnurovs