Хоть хлебом не корми: 8 тысяч верующих вышло на Крестный Ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ

Обещали, как флешмоб: на этих выходных, 19 февраля 2017 года, крестный ход у Исаакия действительно собрал несколько тысяч человек

Полиция насчитала около восьми тысяч верующих на крестном ходе у Исаакиевского собора в Петербурге сегодня, 19 февраля. Данная информация поступила первоисточнику из Смольного со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области. В то же время некоторые СМИ с уверенностью заявляют о количестве, не превышающем отметку в 5 тысяч. Однако данные показатели уже впечатляют, в отличие от подтасовки данных на прошлых выходных. Тогда, напомним, при 500 участвующих, РПЦ дала официальное сообщение о нескольких тысяч православных.

Изначально в епархии планировали 10 тысяч участников, однако, по данным правоохранителей, явились на крестный ход меньше. В епархии, впрочем, считают по-другому: по данным организаторов хода, на него пришли не менее 12 тысяч человек.

И при всём этом парадоксальным остаётся по-прежнему одно — причина Крестного хода. В то время как официальные лица петербургской епархии открещиваются от политической идеи Крестного хода.



Так, например, Архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, обратился к собравшимся перед Исаакиевским собором 19 февраля. Также он обратился к сотрудникам музея, подчеркнув, что Крестный ход — не политический митинг и ничего общего с ним не имеет. "Это не место для политики и пиара. Это богослужение. Перед богом все равны. Смешно и глупо выпячивать в этот момент политическую принадлежность", – добавил он.

А по итогу, верующим на "крестном ходе" выдают "бонусы" за участие, — хоть и в виде журнала "Небо", а всё же, — в ход идут правозащитные речи, начинают подтасовываться факты. Зачем всё это, если, по словам архиепископа "у Бога врагов нет?"

