"Мне не нравятся испытания, в которых надо есть флору или фауну": Михаил Галустян – о шоу "Звезды в Африке"

Второй сезон популярного реалити-шоу стартовал на ТНТ 27 февраля. На этот раз за сумму 5 млн рублей поборются 16 представителей российского шоу-бизнеса. В их числе оказались актеры Никита Джигурда и Наталья Рудова, тиктокеры Валя Карнавал и Аня Покров, а также комики Comedy club Олег Верещагин и Роман Юнусов, певец Анатолий Цой, журналистка Алена Водонаева и др. Ведущими остались Ольга Бузова и Михаил Галустян. Они создали гармоничный дуэт на экране и полюбились многим поклонникам программы.

Piter.TV побеседовал с Михаилом и узнал у него некоторые подробности второго сезона. В частности, он рассказал, по какому принципу проходит отбор участников проекта, о самом тяжелом для него испытании и совместной работе с Ольгой Бузовой.

С каким ощущением возвращались в проект?

С ощущением, что мы снимем крутой сезон. А вообще был рад снова быть ведущим этого проекта. Тем более в этот раз мы приехали в Африку летом, я увидел совсем другую картинку, другие пейзажи, более насыщенные краски.

Что нового подготовили для зрителей во втором сезоне шоу "Звезды в Африке"?

Во втором сезоне будет много новых испытания – экстремальных, ярких, с большой долей экшена.

По какому принципу проходил отбор звезд – участников проекта?

Это вопрос, скорее, к продюсерам. Мне самому, как и зрителю, интересно узнавать новости от ребят. Думаю, что участников выбирают по каким-то законам реалити, все же они существуют для кастинга. Но вот уже второй состав участников, по-моему, очень мощный и интересный.

Как работается с Ольгой Бузовой? Говорят, у нее непростой характер. Это правда?

Нет. Оля – большой профессионал. Она стабильно работает всегда, вовремя приходит. Всегда выглядит прекрасно.

Самое тяжелое испытание на проекте именно для вас?

Мне не нравятся испытания, в которых надо есть флору или фауну, или что-то неприятное. Это совершенно точно не мое.

Какие форс-мажоры были во время съемок второго сезона?

Был сильный ураган, который серьезно разрушил съемочную площадку. Никто не пострадал, к счастью, кроме декораций и построек. Я просто наблюдал за этим разгулом стихии, потому что все равно в тот момент сделать ничего не мог.

Самый запоминающийся момент съемок?

Я не могу его назвать, потому что тогда раскрою тайну испытания, но такой момент был на втором сезоне.

Подкармливаете ли вы участников шоу, пока нет камер? Некоторым из них приходится голодать из-за не пройденного испытания.

Нет, не подкармливаем. Они, кстати, молодцы. Держатся, сами не просят! Они все похудели килограммов на 10! Приехали хорошие, упитанные, потом смотрю на них – сидят поджарые, загорелые.

Сколько по времени длятся съемки одного сезона?

Примерно месяц, как и в первом сезоне.

Были ли у звезд срывы во время участия в проекте, просились ли домой?

Да, такие срывы были. Некоторые хотели отказаться от испытаний и уехать домой. Но все же собирали волю в кулак и продолжали бороться.

Некоторые зрители писали в комментариях, что ждали немного другого финала первого сезона. Был ли у вас фаворит?

В первом сезоне это Юля Гаврилина, я об этом неоднократно говорил. Она показала себя как командный игрок, несмотря на то, что ей было достаточно тяжело морально на проекте. Но она молодец!

На кого из участников ставите теперь?

Мне бы не хотелось кого-то выделять. Все молодцы, а ребята покажут, у кого что получилось, а чего не получилось. Многого я сам не знаю, ведь ребята дают интервью между испытаниями. И я не в курсе того, что происходит внутри лагеря.

Смотрите шоу "Звезды в Африке" каждое воскресенье в 19:00.

Фото: пресс-служба ТНТ