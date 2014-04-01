"Москва действительно слезам не верит, её ритм выдерживают не все": Зоя Бербер – о переезде из Перми

4 апреля в 21:00 на ТНТ стартует показ второго сезона сериала "Проект “Анна Николаевна”", оригинального проекта видеосервиса Кинопоиск, в котором звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер сыграла и человека, и андроида на полицейской службе. Она рассказала про второй сезон, съёмки, тему сериала о переезде в Москву и Пермь.

Расскажите, как сериал изменился с приходом нового режиссера Александра Карпиловского? Что он добавил проекту, что изменил?

Всегда сложно приходить на второй сезон проекта, так как коллектив уже сложился, история уже идет и надо вливаться в команду. Александру это удалось – он влился, подключив свое виденье. Мы очень благодарны ему за трепетный подход к актерам, к сценам, к массовым сценам. Он очень дотошно со всем разбирался. Это было важно, чтобы люди понимали, что являются частью кинематографической жизни, взаимодействовали и помогали друг другу. На этом я сделаю главный акцент.

В двух сезонах вы сыграли двух разных женщин по имени Анна Николаевна. Расскажите, новая, человечная Анна – какая она? Чем отличается от андроида, в чем они одинаковые?

Первое их отличие – в существовании. Человек все видит, слышит, воспринимает совершенно иначе, нежели машина. Аня – это человек: самый настоящий, с щечками, больше улыбается, реагирует по-настоящему, со всеми присущими человеку эмоциями. Но она вовлечена в одну большую игру и приняла установленные правила. Внимательный зритель, посмотрев весь сезон, все сам заметит. На самом деле играть и то, и другое было интересно.

Когда вы готовились к съемкам, у вас была задача совсем забыть про андроидную Анну, или все же нужно было учитывать ее поведение?

Во втором сезоне про Анну-андроида нельзя было забывать, так как Анна-человек должна была быть другой. А чтобы стать другой, нужно помнить о том, какой ты была изначально.

Что со съемок нового сезона вам особенно запомнилось, что удивило?

Мы снимали в Москве, а не в Петербурге, как до этого. Съемки, конечно, отличались: прежде всего, расстояниями. Команда тоже претерпела изменения. Появились павильонные съемки, в связи с чем масштаб стал шире. История раскрылась на всех персонажей, и мы стали рассказывать не только про Анну, но и про всех остальных.

Второй сезон "Анны Николаевны" стал московским, как когда-то московским был один из сезонов "Реальных пацанов". Как думаете, с чем связано желание авторов наших сериалов делать московские сезоны региональных колоритных историй?

Я не знаю, с чем было связано желание создателей проекта перевозить его в Москву. Да, есть Москва, и есть провинция. И они, к сожалению, сильно отличаются, как и жизнь в крупных и маленьких городах сильно отличается.

Одна их тем юмора второго сезона – адаптация героев в Москве. А у вас была такая адаптация, когда вы переезжали из Перми? Что вам казалось необычным в столице, к чему долго привыкали, и к чему не привыкли до сих пор?

У меня есть теория, что привыкание к новому городу, а точнее к Москве, длится полгода. Это самое тяжелое время, когда ты разбираешься, когда изучаешь, пытаешься понять, чем и как живет этот город. В это время ты привыкаешь к дорогам, к маршрутам, к круглым поворотам. К примеру, на моей памяти только Москва имеет не квадратное расположение перекрестков, а круговое.

А как проходит полгода, уже понимаешь, что и как здесь делать, и стоит ли оставаться. Скажу так, Москва действительно слезам не верит, и это не потому, что она тебя не любит или выталкивает… Просто пребывать в Москве сложно, и либо ты готов работать, действовать, совершенствоваться, либо не готов. И то, и другое — твой выбор. И то, и другое — правильно. И то, и другое — нормально. У меня есть примеры, когда люди через полгода проживания в Москве говорили: "Все, спасибо". А есть те, кто остался и сказал: "Интересно, продолжим!" Ритм Москвы выдерживают не все. Даже я в какой-то момент скажу: "Спасибо, Москва, ты прекрасна, а теперь я хочу отдыхать… и перееду в Петербург" (смеется).

Когда в последний раз приезжали в Пермь? Как город изменился за время пандемии?

Я периодически наведываюсь в Пермь. В скором времени повезу туда передачу про путешествия и расскажу о родном городе. Пермь изменилась в лучшую сторону. Там построили прекрасную набережную. Город стал чище, интереснее, появились разные развлечения, отдых. Музеи как-то по-новому заиграли. Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что Пермь какие-либо изменения воспримет как возможность вновь удивить и стать еще краше.

Фото: пресс-служба ТНТ