Жительница Москвы засосала змею в домашний пылесос

Москвичка использовала пылесос для поимки змеи в своей квартире

Необычный инцидент произошел в квартире на юго-западе Москвы, на улице Академика Волгина. Об этом сообщает телеканал "360". По информации источника 360.ru, в ванной комнате жильцы обнаружили змею, которая, по их словам, представляла угрозу. Хозяйка квартиры решила проблему нестандартным способом — запылесосила пресмыкающееся.

Это уже не первый случай появления змей в московских квартирах. На этой неделе на Гродненской улице житель столицы обнаружил красно-черную змею, которая спряталась под роутером. По словам мужчины, пресмыкающееся не проявляло агрессии, однако такие инциденты вызывают беспокойство у горожан.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков (носит иллюстративный характер)