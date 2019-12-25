Житель Владимира обнаружил в своей ванной императорского удава

Откуда взялась змея в квартире владимирца, неизвестно.

Житель Владимира в ванной комнате за стиральной машиной нашел удава.

О своей встрече с удавом мужчина рассказал изданию "ПроГород33". Мужчина, однажды придя в ванную, заметил там змею, которая вскоре уползла в проем в стене. Мужчина заделал отверстие, но все же ходил по квартире с опаской.

На днях он снова обнаружил змею в ванной комнате за стиральной машиной. Хозяин квартиры вызвал МЧС, которые поймали 80-сантиметрового удава и увезли. Как оказалось, это императорский удав. А вот откуда он взялся в многоэтажке, осталось неизвестным.

Императорский удав — подвид обыкновенного удава (Boa constrictor imperator), наиболее широко распространённый по всему американскому континенту, в приделах субтропической, тропической и экваториальной областей. Одна из крупнейших змей Америки. Максимальная длина самок около 5 метров. Но в природе редко встречаются такие экземпляры. Чаще всего взрослая особь достигает длины 3-3,5 метров.

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Фото:lolipet.net