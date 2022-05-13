В Ленобласти мужчину госпитализировали в реанимацию после укуса экзотической змеи

У пострадавшего к приезду скорой посинел палец.

В Ленинградской области зафиксирован необычный случай вызова скорой помощи. За медицинской помощью в полночь обратился 25-летний мужчина, сообщив о змеином укусе. Так как сейчас зима, то врачи подумали, что это была домашняя и неядовитая змея. Историей поделился врач скорой помощи Токсовской подстанции Богдан Гуменко.

Однако, прибывшие на место медики обнаружили у пострадавшего выраженный отёк руки и посиневший палец. Как выяснилось, причиной ухудшения состояния стал укус белогубой куфии — ядовитой змеи, относящейся к семейству гадюковых.

После оказания экстренной помощи пациент был доставлен в больницу, где его поместили в реанимацию.

Фото: Telegram/ Скорая помощь Ленобласти