Метеорологи спрогнозировали погоду зимой 2025 года в Петербурге

Средняя зимняя температура в Петербурге (-3,4 градуса) может быть выше, чем обычно в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде и Воронеже.

Прогноз погоды от метеорологов "Яндекса" предсказывает теплую зиму во всех регионах и мегаполисах России. Рекордных температурных значений не ожидают, но возможны единичные сильные похолодания.

Ожидается, что зима в Европейской части России, на Урале и в Сибири будет мягче, чем в предыдущие годы. Особенно высокие температуры прогнозируются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. Средняя зимняя температура в Санкт-Петербурге (-3,4 градуса) может быть выше, чем обычно в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде и Воронеже.

Наиболее прохладная зима традиционно наступает в Сибири. Например, в Красноярске, Новосибирске и Омске среднегодовая температура может упасть до -14 градусов. А самые теплые зимы традиционно наблюдаются в южных городах России: в Краснодаре (2,7 градуса) и Ростове-на-Дону (-0,8 градуса).

Количество осадков в стране будет соответствовать климатическим нормам. Больше всего дождя и снега выпадает в Краснодаре (192 мм), Санкт-Петербурге (157 мм), Ростове-на-Дону, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде (около 150 мм). Меньше всего осадков будет в городах Сибири и Урала: Челябинске, Омске, Екатеринбурге и Красноярске (около 70-80 мм).

Самая холодная зима за последние 30 лет была зарегистрирована в 2009 году. Тогда в Красноярске, Новосибирске и Омске средняя температура упала на 7-9 градусов ниже современной нормы. А в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Челябинске – на 5-6 градусов.

Самым теплым зимним сезоном за последние десятилетия был 2019 год.