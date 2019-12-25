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В Петербурге 22 ноября ожидается до +2 градусов
Сегодня, 8:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 22 ноября ожидается до +2 градусов

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Во второй половине дня ожидаются осадки, преимущественно в виде снега.

Перед выходными на погоду Северной столицы окажет влияние очередной атмосферный фронт. Во второй половине дня он начнёт уплотнять облака, усилит ветер и отметится небольшими осадками, преимущественно в виде снега. На дорогах и тротуарах местами гололедица, отметили синоптики "Фобос".

Температура воздуха 22 ноября в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -1…+3 градуса. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый.

В субботу местами пройдёт небольшой снег, гололедица и около 0 градусов.

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Фото: unsplash

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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