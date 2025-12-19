"Зимняя школа" для иностранных учителей русского и литературы стартовала в Петербурге

Курсы направлены на укрепление связи соотечественников с исторической родиной.

В Петербурге для приезжих преподавателей русского языка и литературы стартовала "Зимняя школа". На курсы прибыли 45 учителей из Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Об этом пишет 9 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

Об этой программе я слышала, и сама участвую не в первый раз. Очень интересно, потому что темы насыщенные. Но, к сожалению, я ни разу не была в Петербурге, и хотелось воочию посмотреть, побывать в тех местах, о которых ты читал, о которых ты сам на уроке рассказываешь. Где по улицам бродили писатели, герои. Лилит Арзуманян, преподавательница русского и литературы из Армении

Также участников ожидает экскурсия по местам, которые связаны с жизнью и творчеством писателей. Среди них, к примеру, Пушкинский дом, где учителей познакомят с подлинниками рукописей известных классиков.

Фото: Piter.TV