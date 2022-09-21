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В лесах под Петербургом пошли зимние опята
Сегодня, 9:56
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В лесах под Петербургом пошли зимние опята

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Грибы выдерживают температуру до -10 градусов.

В лесах Ленобласти пошли зимние опята, которые выдерживают температуру до -10 градусов. Об этом сообщил биолог Павел Глазков. 

Во время оттепели опята оттаивают и продолжают расти. У них темнеет шляпка, становится желто-коричневой. 

У молодых зимних опят, не перенесших холодов, шляпка янтарного, медово-желтого цвета. Она правильной округлой формы с ровными краями. <…> Зимнего опенка с ложным не спутаешь, ложные опята не выдерживают холодов наших широт. 

Павел Глазков, биолог 

Ножка у гриба темно-коричневого цвета, а с возрастом может стать почти черной. На ощупь она бархатистая. 

Опята популярны в странах Юго-Восточной Азии. Гриб можно варить, жарить, сушить, мариновать и замораживать.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: зимние опята, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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