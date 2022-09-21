В лесах под Петербургом пошли зимние опята

В лесах Ленобласти пошли зимние опята, которые выдерживают температуру до -10 градусов. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.
Во время оттепели опята оттаивают и продолжают расти. У них темнеет шляпка, становится желто-коричневой.
У молодых зимних опят, не перенесших холодов, шляпка янтарного, медово-желтого цвета. Она правильной округлой формы с ровными краями. <…> Зимнего опенка с ложным не спутаешь, ложные опята не выдерживают холодов наших широт.
Павел Глазков, биолог
Ножка у гриба темно-коричневого цвета, а с возрастом может стать почти черной. На ощупь она бархатистая.
Опята популярны в странах Юго-Восточной Азии. Гриб можно варить, жарить, сушить, мариновать и замораживать.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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