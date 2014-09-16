Петербуржцам рассказали о пользе зимнего проветривания помещений

Проветривание помогает снизить риск заражения респираторными инфекциями.

В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали о важности зимнего проветривания помещений.

Отмечается, что длительное пребывание в непроветриваемом жилье может привести к снижению работоспособности, чувству усталости по утрам, головным болям, простудам и даже обострению хронических заболеваний. Кроме того, проветривание помогает снизить риск заражения респираторными инфекциями. Когда человек вдыхает свежий воздух, улучшается качество дыхания, и создается менее благоприятная среда для вирусов.

Для проветривания помещения зимой достаточно открыть окно на 5-10 минут, и лучше это делать по несколько раз в течение дня.

Щелевые варианты, когда окно слегка приоткрыто, могут не дать полноценного эффекта – они скорее остудят комнату, чем обеспечат нужный приток свежего воздуха. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Проветривать квартиру рекомендуется каждые 2-3 часа, особенно, если в доме есть болеющие.

Свежий воздух перед сном – ключ к качественному отдыху! Хорошо проветрите спальню вечером, чтобы насладиться глубоким и спокойным сном. Так что не бойтесь холода – откройте окно и впустите свежесть зимы в ваш дом! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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