Восьмая школа в жилом комплексе "Северная долина" готова на 50%

Школа общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров расположится в квартале, ограниченном улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова, Заречной и Толубеевским проездом.

В Выборгском районе Петербурга продолжается строительство школы на 825 мест. Учреждение, возводимое в составе жилого комплекса "Северная долина", планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. Это станет двадцатым социальным объектом, построенным в рамках проекта. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров расположится в квартале, ограниченном улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова, Заречной и Толубеевским проездом. В настоящее время на стройплощадке завершаются работы по созданию монолитного каркаса, возводятся перегородки и наружные стены, ведется устройство инженерных сетей.

Новое учебное заведение станет частью образовательного комплекса ГБОУ школы № 142. В здании разместятся 33 учебных класса, просторная библиотека с зоной коворкинга, актовый зал и столовая. Для организации внеурочной деятельности и продленки предусмотрены рекреационные зоны и творческие пространства. Также школа будет оборудована двумя бассейнами, спортивными залами и современными площадками для занятий физкультурой.

На прилегающей территории появятся футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также зоны отдыха для учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"