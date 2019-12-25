Строительство детского сада на Образцовой улице удалось синхронизировать с возведением ЖК

Сейчас здание проверяют работники Госстройнадзора.

Строительство детского сада около ЖК "Образцовые кварталы" в Пушкинском районе могут завершить раньше запланированного срока. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Объект располагается по адресу: Образцовая улица, 6, корпус 4. Учреждению присвоили номер 51.

Дошкольное учреждение строится по индивидуальному проекту, на возведение проект требуется полтора года.

Сейчас здание проходит проверку Госстройнадзора. Глава ведомства Владимир Болдырев отметил особый подходит строителей к выполнению своих обязательств. Строительного детского сада удалось вести одновременно со строительством жилых домов.

Проверка завершится в сентябре 2022 года. Детский сад безвозмездно передадут в собственность Петербурга.

Фото: Госстройнадзор Петербурга