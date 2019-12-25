Застройщик отчитался о строительстве ЖК "На Заречной"

Жилой комплекс находится в Парголово.

Во втором корпусе сейчас идет установка окон и ограждения балконов, продолжается устройство кровли. Устройство вентилируемого фасада и витражного остекления завершено на 95%, сообщили на портале "Строительный Петербург".

Монтаж систем электроснабжения, отопления и вентиляции, внутреннего водоснабжения и канализации уже идет к своему завершению, как и внутренние отделочные работы.

В четвертом корпусе на 80% готов монтаж внутренних инженерных сетей вентиляции, электроснабжения, систем отопления, водопровода и канализации. Окна и ограждения балконов скоро установят. Устройство витражного остекления выполнено на 30%, монтаж вентилируемого фасада — на 40%, устройство кровли — на 70%. Рабочие занимаются внутренней отделкой.

Параллельно идут работу в подземном паркинге корпуса №6 и №8. Там обустраивают кровлю, а также занимаются монтажом систем вентиляции, пожаротушения, отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения.

Отставания от графика производства не зафиксировано.

Напомним, объект считался проблемным. Его строительство начала ГК "Норманн", а сейчас продолжает Росстройинвест. Корпус 3 и 4 планируют ввести в 2023 году.

Фото: Росстройинвест