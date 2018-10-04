В Ленобласти можно бесплатно получить ель к Новому году

Один человек может срубить не более одного дерева высотой до 3 метров.

С 1 декабря жители Петербурга и Ленобласти могут бесплатно срубить ёлку к Новому году в одном из лесничеств региона. Ели и другие хвойные деревья можно получить в период с 1 декабря 2021 по 10 января 2022 года.

Один человек может срубить не более одного дерева высотой до 3 метров. Во время заготовки дерева и при его транспортировке необходимо иметь при себе договор купли-продажи, который можно скачать на сайте Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Как получить бесплатно елку в Ленобласти

1. Определить, в каком лесничестве удобнее произвести заготовку новогодней ели для собственных нужд.

2. Позвонить в лесничество, уточнить дни, часы и адрес, по которому будет проходить оформление договоров купли-продажи по нулевой ставке. Оформить договор можно при наличии документа, удостоверяющего личность.

3.До обращения в лесничество для оформления договоров купли-продажи, нужно заполнить 2 экземпляра бланка договора купли-продажи в части ФИО, документа, удостоверяющего личность, конкретной даты заготовки и вывозки и реквизиты покупателя. Бланки договора можно найти и скачать по этой ссылке (внизу). Бланки договоров купли-продажи можно также получить в конторах лесничеств и участковых лесничеств.

4. При обращении в лесничество в приёмные дни и часы для оформления договора купли-продажи проверяется документ, удостоверяющего личность, данные в бланке и со стороны лесничества заполняются все недостающие сведения и один экземпляр выдаётся покупателю.

Лесные участки под заготовку елей для новогодних праздников отводятся во всех лесничествах и, соответственно, во всех районах Ленобласти.

На Дворцовой площади уже готовят место для новогодней ели.

Фото: Piter.tv