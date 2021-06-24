В Шушарах провели "обряд" для скорейшего начала строительства школы

Работы пока не начались, хотя разрешение было выдано в прошлом году.

Жители Шушар пытаются привлечь внимание властей к отсутствию школы с помощью "высших сил". Они создали инсталляцию из школьных тетрадок, учебников и других принадлежностей.

Местные жители засняли паспорт объекта в Центральной Усадьбе. В нем говорится о том, что общеобразовательная школа на 1925 мест должна была начать строиться в 2020-м году, однако, как видно на кадрах, территория до сих пор пустует.

Активисты обращают внимание на одну из проблем поселка — нехватку социальной инфраструктуры. Они просят властей проконтролировать ход строительства образовательного учреждения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах на улице появился книжный шкаф.

Видео: ВКонтакте / Шумные Шушары