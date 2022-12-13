В Петербурге в этом году жители 1035 коммунальных квартир получат соцвыплату

Семьи получат свидетельства, дающие право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий. У жильцов расселяемых коммунальных квартир будет 12 месяцев для того, чтобы реализовать свидетельства.

Более 1,5 тысяч петербургских семей, проживающих в коммунальных квартирах, улучшат жилищные условия за счет городской поддержки в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Жилищный комитет утвердил сводные списки получателей соцвыплат 2023 года, проживающих в расселяемых коммунальных квартирах. В список включили 1035 коммунальных квартир. Выплаты получат 1 574 семьи. Общий объем выделенных средств для расселения коммунальных квартир в этом году составит 3,9 млрд рублей.

Семьи получат свидетельства, дающие право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий. У жильцов расселяемых коммунальных квартир будет 12 месяцев для того, чтобы реализовать свидетельства.

В первом квартале 2023 года размер социальной выплаты на каждого члена семьи составляет 1 млн190 тысяч 268 рублей, для одиноко проживающих – 2 млн 182 тысячи 158 рублей.

Фото: Piter.tv