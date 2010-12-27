Жителя Всеволожска задержали за интимные фотографии, отправленные 13-летним мальчикам

В Ленобласти задержан молодой извращенец, интересующийся несовершеннолетними мальчиками.

Молодой мужчина из Всеволожска подозревается в интимной переписке с 13-ти летними мальчиками. Полиция установила, что 20-летний юноша отправлял подросткам собственные обнаженные фотографии. В отношении педофила возбуждено уголовное дело за развратные действия.

По информации следствия, в период с 30 декабря 2017 года по 21 января 2018 года предполагаемый преступник через социальные сети присылал мальчикам снимки порнографического содержания. Такое поведение злоумышленника может сказаться на формировании нравственности у школьников. Также в квартире подозреваемого обнаружены предметы, которые вызвали особый интерес у оперативников. Какие именно находки заинтересовали представителей закона - не сообщается.

В настоящее время житель Всеволожска задержан. Определяется мера пресечения. Следственный комитет по Ленинградской области проверит гражданина на совершение подобных преступлений на территории данного региона и Санкт-Петербурга.