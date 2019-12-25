В Невском районе утвердили проект жилого комплекса на Большом Смоленском проспекте

Здание будет состоять из четырех секций переменной этажности.

В Санкт-Петербурге согласован архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса на Большом Смоленском проспекте, 6А, в Невском районе. Проект разработан ООО "Архитектурное Бюро "А.Лен" по заказу компании "Холдинг Эр-Би-Ай", рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание будет состоять из четырех секций переменной этажности, причем торцевые секции выполнены в разной стилистике. Декоративные элементы фасадов включают вертикальные русты на первых этажах, французские балконы и угловые эркеры, придающие комплексу элегантный облик. В дворовой части предусмотрены ниши для кондиционеров, которые будут скрыты декоративными решетками. Жилой комплекс также оснащен встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, что обеспечит удобство для автовладельцев.

Фото: КГА