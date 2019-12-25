Последствия падения обломков БПЛА устраняют в Выборге

Была повреждена кровля многоквартирного дома на Морской набережной.

В Выборге продолжаются работы по устранению последствий инцидента, связанного с падением обломков беспилотного летательного аппарата. Председатель профильного комитета Вячеслав Плешаков в ходе рабочей поездки осмотрел многоквартирный дом по адресу Морская набережная, 24, где была повреждена кровля.

Специалисты уже приступили к реализации плана восстановительных работ — его разработала и представила управляющая организация. В рамках выездного совещания проведена проверка хода устранения повреждений: оценены масштабы ущерба и сроки выполнения необходимых мероприятий.

По словам Вячеслава Плешакова, работы организованы оперативно — основные этапы ремонта расписаны по дням, привлечены квалифицированные подрядчики и необходимое оборудование. Особое внимание уделяется безопасности жильцов: приняты все меры, чтобы исключить риски во время проведения работ.

