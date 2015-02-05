Прокуратура объяснила, откуда взялись данные о миллионе погибших в результате блокады Ленинграда

В эвакуации минимальный уровень смертности составил 25%.

В прокуратуре Петербурга пояснили, откуда взяли цифру о 1 093 842 погибших во время блокады Ленинграда. Она была озвучена во время во время судебного процесса о признании блокады преступлением против человечества.

Во вторник, 12 октября, состоялось очередное заседание. В 1945 году Ленинградская областная комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков установила, что погибших было 649 тысяч. Теперь стали известны новые данные. При этом о большем количестве жертв говорили еще в советские времена. Старые данные базировались на записях актов гражданского состояния.

К выводу о миллионе погибших пришли с помощью арифметики. В начале блокады в Ленинграде прожимали 2 млн 432 тыс. человек. К окончанию в городе осталось менее 600 тыс. При этом с 22 января 1942 года по 15 апреля 1942 года из Ленинграда были эвакуированы 518,7 тысяч человек. Затем, с мая 1942 по апрель 1943 вывезли еще 400 тысяч человек. Эвакуированных, которые попали в Ленинград из Прибалтики, не учитывали.

Архивы регионов, в которых вывозили эвакуированных, говорят о том, что среди них была высокая смертность. Минимальный процент смертности — 25%. Получается, что только после зимне-весенней эвакуации в 1942-м году умерли 129 тысяч человек.

Сегодня на суде были допрошены директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев, главный методист Центрального государственного архива Петербурга Надежда Черепенина, блокадница Надежда Кузьмина.

Следующее заседание пройдет 14 октября.

Также прокуратура назвала точную сумму ущерба от блокады Ленинграда.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга