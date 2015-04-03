Прокуратура назвала точную сумму ущерба от блокады Ленинграда

Также удалось определить число жертв благодаря историческим документам.

Санкт-Петербургский городской суд начал рассмотрение по существу заявления прокуратуры о признании блокады Ленинграда геноцидом. В ходе изучения истерических документов была установлена точная сумма ущерба от трагедии. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Так, по текущему курсу ущерб от блокады составляет 35 трлн 309 млрд рублей. Жертвами стали 1 093 842 человек. Если в начале 1941 года численность населения составляла 2 млн 432 тыс. человек, в 1944-ом она уменьшилась до 546 тыс. При этом, 923 тыс. горожан были эвакуированы. Смертность составила как минимум 963 148 человек.

Отмечается, что среди эвакуированных также погибло внушительное число людей - как минимум 130 тыс.

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Фото: Piter.TV