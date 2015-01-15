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В Петербурге выбирают названия двум женским маршрутам троллейбусов
Сегодня, 12:26
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В Петербурге выбирают названия двум женским маршрутам троллейбусов

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Троллейбусы появятся уже летом в Выборгском и Приморском районах.

В Петербурге стартовал опрос, с помощью которого выберут названия двум будущим женским маршрутам троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они появятся уже летом в Выборгском и Приморском районах, сообщили в городском комитете по транспорту. 

Троллейбусы могут проезжать часть пути без подсоединения к контактной сети, что дает возможность продлевать маршруты в новые жилые кварталы. 

Поучаствовать в опросе получится в группе ГУП "Горэлектротранс" во "ВКонтакте". Он продлится до 4 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что на один из маршрутов в Петербурге выйдет новый бесшумный электробус ЛиАЗ-6274. 

Фото: пресс-служба ГУП "Горэлектротранс"

Теги: опрос, троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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