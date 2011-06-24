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На один из маршрутов в Петербурге выйдет новый бесшумный электробус ЛиАЗ-6274
Сегодня, 16:50
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На один из маршрутов в Петербурге выйдет новый бесшумный электробус ЛиАЗ-6274

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Транспортное средство имеет увеличенный запас хода до 240 километров.

В Петербурге на один из маршрутов выйдет новый электробус ЛиАЗ-6274. В настоящее время его тестируют, сообщили в городском комитете по транспорту 20 марта. 

Электробус передал Северной столице Ликинский автобусный завод. Транспортное средство имеет увеличенный запас хода до 240 километров, что позволяет обеспечивать его работу в течение всего дня без подзарядки, бесшумно, рассчитано на 85 пассажиров и оснащено системами адресного открытия дверей, климат-контроля, видеонаблюдения, зарядками, информационными экранами и валидаторами. В течение полугода ЛиАЗ будет работать на маршруте 169А. 

Сейчас 36 электробусов обслуживают Приморский, Василеостровский, Центральный, Петроградский и другие районы.

Ранее мы рассказывали о том, как реализуется "цифровизация" общественного транспорта в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: общественный транспорт, электробус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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