На один из маршрутов в Петербурге выйдет новый бесшумный электробус ЛиАЗ-6274

Транспортное средство имеет увеличенный запас хода до 240 километров.

В Петербурге на один из маршрутов выйдет новый электробус ЛиАЗ-6274. В настоящее время его тестируют, сообщили в городском комитете по транспорту 20 марта.

Электробус передал Северной столице Ликинский автобусный завод. Транспортное средство имеет увеличенный запас хода до 240 километров, что позволяет обеспечивать его работу в течение всего дня без подзарядки, бесшумно, рассчитано на 85 пассажиров и оснащено системами адресного открытия дверей, климат-контроля, видеонаблюдения, зарядками, информационными экранами и валидаторами. В течение полугода ЛиАЗ будет работать на маршруте 169А.

Сейчас 36 электробусов обслуживают Приморский, Василеостровский, Центральный, Петроградский и другие районы.

Ранее мы рассказывали о том, как реализуется "цифровизация" общественного транспорта в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга