Женщина выжила после травмирования на железной дороге в Стрельне

После происшествия она ушла в неизвестном направлении.

Поезд задел женщину на железной дороге в Стрельне. Она не только выжила, но и отказалась от медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западу.

Инцидент произошел 24 января в 14:00 на железной дороге Балтийского направления. В сообщении говорилось о том, что электричка из Петербурга в Калище задела пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Машинист электрички, заметив на путях человека, применил экстренное торможение и подал сигнал повышенной громкости, чтобы предотвратить аварию, но женщину все равно задело составом по касательной. говорится в официальном сообщении.

После остановки электрички женщине предложили медицинскую помощь, но она отказалась и ушла в неизвестном направлении. Устанавливается личность пострадавшей и обстоятельства.

Фото: Piter.TV