В водоеме в Советском утонула пенсионерка

Очевидцы извлекли тело погибшей из воды и передали его сотрудникам полиции.

В МЧС России рассказали, что в Выборгском районе Ленинградской области зафиксировали происшествие на воде. В акватории Выборгского залива в поселке Советский утонула женщина 1951 года рождения.

По предварительным данным, трагедия случилась во время купания. Очевидцы извлекли тело погибшей из воды и передали его сотрудникам полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Купание в состоянии алкогольного опьянения смертельно опасно! Алкоголь снижает контроль над телом, нарушает координацию и повышает риск утопления даже на мелководье. Никогда не заходите в воду в нетрезвом виде и не оставляй без присмотра пожилых родственников. Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти

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Фото: Piter.TV