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В водоеме в Советском утонула пенсионерка
Сегодня, 14:48
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В водоеме в Советском утонула пенсионерка

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Очевидцы извлекли тело погибшей из воды и передали его сотрудникам полиции.

В МЧС России рассказали, что в Выборгском районе Ленинградской области зафиксировали происшествие на воде. В акватории Выборгского залива в поселке Советский утонула женщина 1951 года рождения. 

По предварительным данным, трагедия случилась во время купания. Очевидцы извлекли тело погибшей из воды и передали его сотрудникам полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Купание в состоянии алкогольного опьянения смертельно опасно! Алкоголь снижает контроль над телом, нарушает координацию и повышает риск утопления даже на мелководье. Никогда не заходите в воду в нетрезвом виде и не оставляй без присмотра пожилых родственников. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: проверку по факту гибели трехлетней девочки в Саперном проводит прокуратура. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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