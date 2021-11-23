Подопечная фонда #БольшеЧемМожешь с инвалидностью пробежала 10 км во время полумарафона "Северная столица"

В детстве врачи запрещали Анне заниматься любым видом спорта, но отец посоветовал ей заниматься спортом и бегать, чтобы улучшить физическое состояние. Сейчас Анна Мыльникова – параатлет, МС по пауэрлифтингу, КМС по горным лыжам, увлекается парашютным спортом как хобби, греблей, катается на хендбайке, принимает участие в забегах и триатлонах.

В Петербурге 6 августа подопечная фонда #БольшеЧемМожешь, инвалид детства с синдромом Книппеля-Фейля Анна Мыльникова приняла участие в полумарафоне "Северная столица", пробежав 10 км. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

Мы надеемся вдохновить всех людей с инвалидностью в разных городах России стать частью спортивного сообщества. Вадим Зеленский, основатель фонда #БольшеЧемМожешь

Маршрут забега проходил по историческому центру Санкт-Петербурга. Старт и финиш состоялся на Дворцовой площади. Для Анны Мыльниковой эти 10 километров были тяжелым испытанием, она готовилась к забегу полтора месяца, тренируясь два раза в день – утром и вечером, совмещая с плаванием и тренировками по пауэрлифтингу. Сопровождала Анну волонтер фонда Алевтина Наместникова.

До этого я никогда не принимала участие в забегах по историческому центру и хотела увидеть любимый город с нового ракурса. Я была рада принять участие в "Северной столице", мне понравилась энергия забега. Анна Мыльникова

Также Анна рассказала, что она работает садовником и, если бы не постоянные тренировки и занятия спортом, то она бы не смогла выполнять эту тяжёлую физическую работу.

Синдром Книппеля-Фейля – редкое генетическое заболевание, встречается у одного человека из 40 000. Это врожденная анатомическая аномалия шейного отдела позвоночника, которая характеризуется сращением двух или более шейных позвонков. Также этот синдром называют синдромом короткой шеи. В детстве врачи запрещали Анне заниматься любым видом спорта, но отец посоветовал ей заниматься спортом и бегать, чтобы улучшить физическое состояние. Сейчас Анна Мыльникова – параатлет, МС по пауэрлифтингу, КМС по горным лыжам, увлекается парашютным спортом как хобби, греблей, катается на хендбайке, принимает участие в забегах и триатлонах.

С 2016 года благотворительный фонд #БольшеЧемМожешь занимается развитием инклюзии в любительском спорте. Организация помогает людям с инвалидностью принимать участие в массовых стартах и устанавливать спортивные рекорды.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: фонд #БольшеЧемМожешь