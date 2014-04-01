В Колпино женщина подозревается в убийстве своего дяди

Она ударила его ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего дяди. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербурге.

По данным следствия, 30 марта женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире дома на улице Братьев Радченко в Колпино, в ходе конфликта ударила ножом в область груди своего дядю. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

С подозреваемой планируется проведение следственных действий, в том числе предъявление обвинения и избрание меры пресечения.

Ранее в Петербурге задержали мужчину с расчленёнкой в продуктовой тележке.

Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу