В Колпино женщина подозревается в убийстве своего дяди

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего дяди. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербурге.
По данным следствия, 30 марта женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире дома на улице Братьев Радченко в Колпино, в ходе конфликта ударила ножом в область груди своего дядю. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
С подозреваемой планируется проведение следственных действий, в том числе предъявление обвинения и избрание меры пресечения.
Ранее в Петербурге задержали мужчину с расчленёнкой в продуктовой тележке.
Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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