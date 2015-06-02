Суд Петербурга назвали 35 тысяч рублей штрафа женщине, напавшей на полицейского

Петербургский суд огласил приговор в отношении женщины, которая напала на полицейского на Бабушкина. Она раскаялась и извинилась.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти), статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, обвиняемая будучи пьяной напала на полицейского и оторвала ему карман на форме на улице Бабушкина, когда тот потребовал прекратить нарушение общественного порядка. После этого начала кричать на него нецензурной бранью.

Женщина вину признала, нигде ранее не привлекалась, везде характеризуется положительно, а также она извинилась перед полицейским.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Росгвардия Петербурга задержала пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в детский сад на Школьной.

Фото: Piter.TV