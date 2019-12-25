Жемчужный пляж на юге Петербурга планируют благоустроить

Жители могут поделиться своими пожеланиями по благоустройству.

Власти Петербурга согласились сохранить Жемчужный пляж на территории микрорайона "Балтийская жемчужина". Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Статуса пляжа у локации нет, но жители облюбовали это место для семейного отдыха. Когда стали известны планы инвестора по строительству дороги в Красносельском районе, петербуржцы предложили свою версию, которая позволяла сохранить привычную зону отдыха. Александр Беглов.

Горожане просили изменить трассировку улицы Адмирала Черокова и Балтийского бульвара и предлагали свои варианты во время общественных слушаний. Беглов поручил Центру управления регионом собрать конкретные предложения жителей по благоустройству. Также можно писать губернатору на страницу в "ВКонтакте".

Фото: ВКонтакте / Pearl Beach | Жемчужный Пляж