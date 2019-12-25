"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге из-за ветра и гололеда

Порывы ветра составят до 15 м/с.

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности в связи с ветром и гололедицей, рассказали в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать до 21:00 22 ноября. Тот же уровень введен с 12:00 субботы до 13:00 воскресенья из-за сильного ветра, порывы которого составят до 15 м/с.

Правительство обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за риска ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. Пресс-служба петербургской администрации

Ранее подробнее о погоде в выходные рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Фото: Piter.TV