"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге из-за ветра и гололеда
Сегодня, 15:48
Порывы ветра составят до 15 м/с.

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности в связи с ветром и гололедицей, рассказали в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать до 21:00 22 ноября. Тот же уровень введен с 12:00 субботы до 13:00 воскресенья из-за сильного ветра, порывы которого составят до 15 м/с. 

Правительство обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за риска ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. 

Пресс-служба петербургской администрации 

Ранее подробнее о погоде в выходные рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. 

Фото: Piter.TV 

