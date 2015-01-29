  1. Главная
В Петербурге из-за дождя объявлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 12:16
Местами пройдут ливни.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности в связи с дождем. Об этом сообщили в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, горожан ожидает дождливая ночь. Предупреждение действует с 21:00 29 августа до 11:00 30 августа. Местами пройдут ливни. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность. 

Пресс-служба Смольного 

При этом, по словам синоптика Александра Колесова, в День знаний практически с утра осадков не должно быть, воздух прогреется до +20 градусов. Утром температура воздуха составит +15…+16 градусов. 

Фото: Piter.TV 

