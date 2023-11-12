  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На железнодорожной станции "Лужская" произошел сход вагонов с углём
Сегодня, 10:54
155
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На железнодорожной станции "Лужская" произошел сход вагонов с углём

0 0

Пострадавших и задержки движения поездов нет.

На железнодорожной станции Лужская 7 августа при расцепке подвижного состава произошёл сход двух грузовых вагонов с углем, груз частично рассыпался. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Пострадавших и задержки движения поездов нет.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры реагирования. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: сход вагонов, уголь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии