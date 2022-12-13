Метеоролог рассказал, ждать ли петербуржцам наводнения с приходом тепла

По словам специалиста, наводнения в привычном понимании в Северной столице не будет.

Резкое таяние снега и дожди спровоцировали наводнения в нескольких городах России. Метеоролог Юрий Куткевич рассказал "Невским Новостям", столкнутся ли с таким ненастьем петербуржцы.

По словам специалиста, наводнения в привычном понимании в Северной столице не будет, однако улицы окажутся залитыми водой.

Снег будет таять, на тротуарах, на дорогах, везде будет много воды, потому что снег еще не убран. На всех дорогах может быть разная ситуация, она будет зависеть от того, в каком состоянии ливневая канализация. Юрий Куткевич

Также метеоролог отметил, что резкого подъема воды в Неве не ожидается, так как для этого ещё холодно. Также, по ночам всё ещё будут заморозки, поэтому лужи будут превращаться в катки.

Фото: Piter.tv