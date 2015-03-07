Прокуратура проверит жалобы на невыносимую жару в поезде Петербург – Сухум

На кадрах видно, что температура в вагоне достигает +31...+32 градусов.

Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на сообщения в СМИ о нарушении температурного режима в вагоне пассажирского поезда Санкт-Петербург – Сухум. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с публикациями в соцсетях о нарушении температурного режима в вагоне пассажирского поезда № 479 Санкт-Петербург – Сухум. На кадрах видно, что температура в вагоне достигает +31...+32 градусов. При этом, также на видео виден значок, который оповещает об отсутствии кондиционера в вагоне.

Прокуратура установит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц при подготовке поезда к отправке.

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Видео: ВКонтакте/ Типичный Краснодар