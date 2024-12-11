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"Зенит" обошел "Спартак" 3:0 в финале Зимнего Кубка РПЛ

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Петербуржцы обыграли москвичей, которые два года подряд держали первенство в турнире.

Состоялся заключительный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ. На стадионе "Аль-Нахайян" в ОАЭ сошлись футболисты петербургского "Зенита" и московского "Спартака".

В первом тайме петербуржцы забили три гола. Мячи в ворота москвичей отправили Луис Энрике, Матео Кассьерра и Маркус Вендел. Второй тайм прошел с заменой. Игра была закрыта со счетом 3:0 в пользу "Зенита".

До этого обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский "Спартак".

Видео: Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит, зимний кубок, спартак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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